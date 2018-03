RMC SPORT - Malagò: "Guerra Mediapro-Sky su diritti tv? Mi auguro di no"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presidente del CONI e commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò è in questo momento l'uomo forte del nostro calcio. Ha fatto il punto della situazione, a margine dell'incontro con i rappresentanti della Serie A: "Incontro molto positivo, il capo della Polizia Gabrielli ha dato una fotografia del girone di andata. Molte cose migliorate, su altre c'è da fare: i problemi non sono tanto all'interno degli stadi, quanto sulle tifoserie in trasferta. C'è stato un interessante dialogo con alcuni rappresentanti delle società: ci sono state proposte da vagliare. È fondamentale risolvere ogni problematica di ordine pubblico per valorizzare il prodotto calcio".

Sui prossimi passi.

"Ci si incontrerà durante la tre giorni della finale di Coppa Italia per vedere le proposte e individuare delle prospettive di miglioramento prima del prossimo campionato".

Sulla Coppa Italia.

"Il format rimane questo, il sorteggio viene confermato: per le società di Serie A sarà integrale. Non è detto che terza contro settima si giochi in casa della terza. In attesa che anche la B possa avere il sorteggio integrale, ma questa è una mia opinione. Si è parlato del bando: durante l'assemblea è stato ratificato l'arrivo dei 64,5 milioni più IVA come acconto di Mediapro. È stata fatta una richiesta, giusta e sacrosanta, che il completamento per l'espletamento della garanzia arrivi il 26 aprile anziché il 21: l'assemblea ha dato disponibilità".

Sui prossimi passaggi.

"L'assemblea è stata convocata il prossimo 7 maggio alle ore 13,30 sempre qui al CONI. La Lega si trasferisce per l'organizzazione della finale della Coppa Italia, ci saranno visite istituzionali di Juventus e Milan: l'obiettivo è completare gli organi di governance per quella data. È ambizioso, ma ci proviamo: se si riuscirà il 7 sera completerò il mio mandato da commissario, altrimenti dovremo rimanere in carica con Nicoletti e Corradi, perché il presidente designato Micciché non ha organi esecutivi".

Sul campionato Primavera.

"Abbiamo aggiudicato le finali del campionato Primavera a Reggio Emilia, stadio Mapei. Organizzazione demandata al Sassuolo, sarà assolutamente di livello".

Ha trovato i presidenti di Serie A più tranquilli sul fronte diritti TV?

"Lo dico con grande onestà, senza ironia: sono molto molto favorevolmente impressionato dal clima e dall'atmosfera che c'è in assemblea di Lega. Magari quella del 7 maggio sarà un po' più lunga. Ho ricordato che in quella occasione, a differenza del presidente che, per vari motivi, doveva essere eletto all'unanimità, di fronte ai nomi che si faranno per il resto della governance chi otterrà 11 voti in terza votazione sarà eletto".

Il capo della Polizia Gabrielli ha lanciato un allarme soprattutto per quanto riguarda le trasferte. Ha chiesto qualcosa di particolare alle società?

"Io ho molto apprezzato il suo atteggiamento, molto collaborativo e propositivo. Per lui sarebbe facile usare il pugno duro, ma non farebbe un buon servizio al calcio. Si deve cominciare con l'adottare quel codice etico che alcune società volevano recepire a parole, ma non l'hanno fatto in modo concreto".

È stato previsto il voto di lista per i consiglieri?

"No, vi dico anche perché: a me personalmente non sembrava una brutta idea. Però c'è un elemento, discusso in precedenza a Milano: se avessimo qualcosa rispetto a quello che si era deciso in statuto, ognuno dei venti avrebbe voluto cambiare qualcos'altro. Si è deciso quindi che chi arriva primo vince".

Non c'è il rischio che le grandi vengano messe in minoranza, a livello politico?

"Non credo sarebbe logico in questo contesto storico. Il commissariamento è arrivato perché c'erano due-tre gruppi, ognuno con grandi, medie e piccole. Il problema non si pone".

Qualche nome per l'amministratore delegato?

"Non sono stati fatti altri nomi. C'è il mandato al sottoscritto, ai vice-commissari e a Miccichè, di avere la certezza che qualcuno di questi nomi possa essere disponibile. Andare al 7 maggio serve proprio per far votare: ci sarà qualcuno che vincerà".

Sui diritti televisivi siete preoccupati per la guerra tra Mediapro e Sky?

"Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato fuori luogo che Sky, fino al deposito della caparra, non aprisse un dialogo: sono le parti a dover fare le loro valutazioni".

Quando si potrà votare nuovamente per la FIGC?

"Credo che le problematiche siano tante e variegate. Sono onesto: sulla Lega mi sono impegnato, forse sbilanciandomi, sul fatto di poter chiudere la partita in 60-90 giorni. Sulla FIGC potrei essere più preciso il 7 maggio, ci sono elementi che meritano riflessione. L'11 aprile il commissario Fabbricini incontrerà le varie componenti, lì sapremo essere più precisi".