RMC SPORT - Malagò: "Mediapro rispetterà gli impegni economici presi"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conclusa l'assemblea in Lega Calcio, il commissario Giovanni Malagò ha incontrato i cronisti presenti per fare il punto della situazione. A partire dall'incontro Jaume Roures, fondatore di Mediapro: "Ha fatto una relazione da parte di Mediapro, ha voluto tranquillizzare la Lega di A su quelle che sono le loro intenzioni, di rispettare il contratto a prescindere da quello che sarà l'esito del ricorso di Sky, che ha ottenuto la sospensiva dal Tribunale di Milano".

Avete parlato delle vociferate perplessità dei club sull'elezione di Micciché.

"Assolutamente no. Lo devo dire con grandissima franchezza: ho rispetto della vostra categoria, ma non riesco a capire da dove parta questa cosa e quale minimo fondamento abbia questa notizia. È un non problema, non so cosa dirvi, è quasi imbarazzante".

Gli argomenti all'ordine del giorno.

"Si è parlato molto a lungo, invece, delle piattaforme relative alla Coppa Italia, si è rinnovato il contratto con l'AIC per lo sfruttamento dei diritti di immagine non elettronici. per quanto riguarda le figurine, per intenderci. Alcuni aspetti regolamentari che chiariscono norme su trasferimenti e norme che negli anni passati avevano avuto varie interpretazioni: prestiti, rinnovi, recompra, giocatori tesserati con più società. Sono state scritte in bella situazioni che avevano creato qualche problema".

Sul completamento della governance.

"Poi si è parlato della scadenza del 7 maggio, mi auguro che si riesca a completare la governance, che ora ha il presidente come unico punto certo. Si è parlato dei criteri di votazione. In prima e seconda votazione serviranno 14 voti su 20, poi maggioranza semplice. L'auspicio è che si riesca ad avere un completamento della governance, nell'interesse dei club. Ci hanno messo sette anni a trovare una quadra, sarebbe smentire tutto quanto fatto finora. Io lo dico contro i miei interessi: a oggi la struttura commissariale ha pieni poteri, mi auguro invece il 7 maggio di poter chiudere il mio lavoro. A tre giorni dalla pronuncia del Tribunale di Milano sarebbe da incoscienti non avere un organo rappresentativo".

Sulle candidature.

"A oggi hanno dato disponibilità alla candidatura quattro società per la federazione, e otto per la lega. Il doppio dei candidati, il nostro compito è cercare di scremare questo numero per evitare imbarazzi di voto il sette maggio".

Vi preoccupa il braccio di ferro Mediapro-Sky?

"Data per garantita la certezza del rispetto degli impegni contrattuali, e quindi della parte finanziaria, io parlo da commissario e non azionista, la parola preoccupazione è sbagliata. C'è dispiacere perché non siamo in grado a oggi di fare un comunicato stampa in cui spiegare chi, come e quando trasmetterà le partite. Però non è preoccupazione: ne prendiamo atto, non è dipeso certamente dalla Lega".

Cosa comporta il fatto che gli impegni finanziari saranno rispettati?

"La fideiussione verrà consegnata il 26, è stato confermato dal rappresentante di Mediapro".

C'è la possibilità che torni in auge l'idea di un canale della Serie A?

"No, questo è escluso. Per come è stato impostato il bando, con quel contratto, lo esclude".

Quanto manca per il ct?

"Non troppo".

Che clima ha visto in vista di Juventus-Napoli?

"Un bel clima. C'era un'atmosfera positiva, erano tutti presenti. Alcune battute fanno parte del folklore dei personaggi".

Sulla polemica con l'AIA di Nicchi.

"Mah, guardi, l'altro ieri ero a Terni e sono 3-4 giorni che nessuno mi ha fatto questa domanda. Ho risposto nell'unico modo in cui mi sento di rispondere: non vedo come si possa avere la stessa opinione. Il mondo arbitrale ha delle istanze, come tutti gli altri. Non si può però dire che ha una logica l'aspetto di condizionare l'eventuale opportunità di un peso elettorale del 2% a un eventuale rischio di una nuova Calciopoli. Non lo capisco, e non ho trovato nessuno che lo capisca. Non è polemica, ma un dato di fatto. Se la devo dire tutta, al massimo è il contrario: se uno vuole essere laico e terzo non dovrebbe poter condizionare il risultato elettorale. Però incontrerò presto tutti gli arbitri e l'AIA, mi auguro che il clima sia disteso come quello visto oggi in Lega. Non ci deve essere contrapposizione, però è chiaro quello che dico".