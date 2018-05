RMC SPORT - Malagò: "Mesi complessi e critici. Ma obiettivi raggiunti"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

Il commissario straordinario della Lega di A e numero uno del CONI Giovanni Malagò ha parlato dopo l'assemblea di Lega a Milano facendo il punto sui suoi mesi alla guida della Lega: “Sono stati tre mesi complessi, difficili anche critici in cui sono venuto qui per spirito di servizio verso un mondo che conosco molto bene. Sono diventato commissario per espletare due compiti che erano l'approvazione dello statuto e l'attuazione della governace. Finalmente abbiamo dotato la Lega di A di un organico che potesse rappresentarla senza dover convocare ogni volta l'assemblea. In più ci siamo trovati a gestire la questione legata ai diritti tv che è stato indubbiamente un problema aggiuntivo. Oggi sono state elette le persone e quindi io ho finito il mio compito e sono felice che oggi il calcio italiano possa ragionare non solo con persone diverse, ma anche con strumenti e metodologie moderne che prima non c'erano e che sono al passo coi tempi moderni che ci troviamo a vivere. È servita tanta pazienza, anche in orari insoliti, per cercare di convincere chi parte con idee diverse senza forzare la mano perché è solo controproducente. C'è bisogno che certe idee maturino col tempo come dimostra la vicenda di oggi sui diritti tv dove si è arrivati a una decisione all'unanimità quando fino alla scorsa settimana non c'era questo accordo”.ù

Sulla vicenda Mediapro: “Il bando non l'ho fatto io, l'aggiudicazione non l'ho approvata io e non ho certamente firmato il contratto q1uindi mi sono trovato solo la parte negativa della situazione, anche se mancano ancora sette giorni e non è detto che le cose possano cambiare ancora, non bisogna dare nulla per scontato. Oggi il dado è tratto e non sta più alla Lega fare delle valutazioni”.

Sul ct Mancini e sull'Italia: “Il ct è pieno di entusiasmo, idee, voglia e si è calato nella sua nuova veste e credo che questo sia stato apprezzato. Ci sono due appuntamenti importanti all'orizzonte come la gara inaugurale dell'Europeo 2020 che si terrà all'Olimpico di Roma, lo stadio del CONI, un appuntamento da vivere tutti assieme con la speranza che l'Italia possa qualificarsi. E poi pochi mesi dopo le Olimpiadi di Tokyo dove, dopo tre edizioni saltate, speriamo di tornare a partecipare. Inoltre speriamo di poter qualificare anche la nazionale femminile”.

Su Ventura: “Non aggiungo altro a quanto è stato detto perché è un argomento che non fa più parte delle mie competenze”.

Sull'elezione della Federcalcio: “Ci sarà un'assemblea elettiva della FIGC, ma questa domanda dovete farla al commissario Fabbricini che potrà essere più preciso quanto a date e organizzazione”.