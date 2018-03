RMC SPORT - Malagò: "Voto unanime perché Micciché è nome valido"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato a margine dell'elezione di Gaetano Micciché. Questo quanto raccolto da RMC Sport: "Aver ottenuto dopo un periodo così lungo una condivisione unanime per il presidente è motivo di contentezza. Ci sono vari tipi di commissariamento, in questo caso ho sempre voluto chiarire di non essere un commissario che doveva seguire la gestione ordinaria. Andava sistemato lo statuto e oggi l'abbiamo fatto, era uno scoglio non banale. Siamo a buon punto, ora dobbiamo individuare le altre persone del consiglio d'amministrazione. Il presidente? Il nome era valido, altrimenti non saremmo stati così d'accordo. Anche in altri ambiti ci sono gruppi con idee valide, ma per principio preso quell'idea diventa brutta di solito. Questo è inaccettabile, nel calcio come nella politica. L'idea che il nome l'abbia fatto un soggetto terzo, cioè io, ha reso tutto più facile".