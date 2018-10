RMC SPORT - Malagò: "Caso Serie B? La Giustizia Sportiva può sbagliare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di ItalPress in occasione dei 30 anni della nota agenzia di stampa il presidente del CONI Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caos fra Serie B e Serie C e non solo: "La sentenza del TAR sulla Serie B? Ritorno a quello che è sempre stato il mio pensiero. Non ho mai commentato le sentenze, sportive e giudiziarie. La FIGC ha un presidente eletto all'unanimità e credo che prenderanno decisioni nel minor tempo possibile. La Giustizia Sportiva può sbagliare, ma è indispensabile la buona fede anche perché le decisioni sono spesso difficile. Quello che non si può evitare di fare è prendere delle decisioni. B a 22? Non dico nulla. C'è chi ritiene che debba rimanere a 19 oppure a 22. Sarei un irresponsabile se dicessi qualcosa. Le persone preposte devono prendersi la responsabilità. La sospensione di Uva da parte di Gravina? Ho preso atto. Ne parlerò con Gravina a breve. Da programma elettorale ha detto che avrebbe voluto l'eliminazione della figura del direttore generale a favore della trasformazione del segretario federale in segretario generale. Per farlo avrà bisogno del favore dei due terzi degli aventi diritto di voto. Sulle persone non dicono nulla. Il presidente ha il diritto di scegliersi le sue persone".