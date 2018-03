RMC SPORT - Maldini: "Bene Gattuso. Napoli, Scudetto ancora possibile"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Maldini, ex difensore del Milan, ha parlato all'evento organizzato da William Hill, campagna #ChiediloAlCapitano. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Ho accettato di raccontare un po' del mio passato anche se non amo rivelare curiosità particolari. Non a caso ho rifiutato in passato di scrivere libri su di me. Il calcio italiano oggi? È complesso, non è certamente quello degli anni '90 e 2000 quando i nostri club dominavano in Europa. Se però ci sono meno investimenti, fantasia e preparazione tattica possono e fanno la differenza per il calcio italiano. Non a caso i nostri allenatori all'estero sono molto apprezzati. A parte la Juventus che è una realtà a parte, a livello delle big europee, le altre non hanno gli investimenti di 15/20 anni fa. Le squadre italiane possono accorciare le distanze con la tattica, penso alla Lazio su tutte. Non siamo certo in un momento positivo. La Nazionale lo dimostra, ma la gente auspica un rilancio. La fascia di capitano? Indossarla è quasi naturale in nazionale per presenze, per il Milan viene scelto dal gruppo. Per me è stato naturale se penso a un grande capitano come Baresi che mi ha insegnato come vivere la mia giornata calcistica. I social? Ho la fortuna di avere dei figli più o meno picoli che mi hanno avvicinato a questo mondo spiegandomi i meccanismi. C'è che li odia e chi li ama ma saranno sempre più importanti. Gattuso? Non ho visto la gara, apprezzo il lavoro di Rino. Ha dimostrato grinta ma anche capacità, figlia di esperienze importanti. Anche se non ha mai allenato squadre di vertice prima del Milan, ha dimostrato di poter far bene. Champions? Molto difficile, questa sconfitta in Europa non ci voleva. A volta basta cadere una volta e il distacco diventa abissale. Buffon con me in questo progetto? Difficile dirlo, dipende se smette e da come sta fisicamente e mentalmente. Io ero già d'accordo con la società. Ricordo che l'ultimo contratto l'ho firmato in stampelle. Difficile dare consigli a un giocatore importante come Gigi. Il nuovo sistema del calcio? Difficile resistere a certe tentazioni, le trovi ovunque. Futuro in azzurro? Sono disposto a parlarne, ma è troppo presto per dire se sarò coinvolto in qualcosa. Il mondo del calcio mi è sempre piaciuto, ma non è detto che debba per forza starci dentro. I 110 anni dell'Inter? C'è sempre stato rispetto e rivalità. Quando ho iniziato a giocare in Nazionale c'era un blocco Milan e un blocco Inter per cui ci si conosceva bene. Scudetto? Non è finita. Il Napoli ha ancora grandi possibilità di conquistarlo e lo speriamo tutti per lo spettacolo. Quello italiano resta al momento il torneo più imprevedibile".