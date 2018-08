RMC SPORT - Maldini: "Milan tiene all'Europa League. Elliott proprietà seria"

Fonte: dall'inviato al Grimaldi Forum di Montecarlo, Lorenzo Di Benedetto

A margine del sorteggio di Montecarlo, Paolo Maldini ha parlato del gruppo del Milan in Europa League: "Se vuoi arrivare in fondo devi giocare contro tutti. Vogliamo prendere sul serio questa competizione, è un trofeo che al Milan manca. L'accesso in Champions poi è un ulteriore stimolo, ma vorremmo vincere una coppa. Il nuovo corso rossonero? E' un lavoro lungo, stiamo provando a far bene ma ci vuole tempo, gli ultimi anni non sono stati molto prolifici dal punto di vista dei risultati. Abbiamo una società seria alle spalle, che ci tiene, cerchiamo di fare del nostro meglio ma non sarà semplice. Il Betis? Conosco la storia del club, mentre so poco sul Dudelange ma noi dobbiamo rispettare tutti, le insidie ci sono sempre. CR7 in Italia? Una cosa inaspettata che fa bene al calcio italiano. L'Italia sta tornando, non solo grazie alla Juve".