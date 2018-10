RMC SPORT - Mancini: "Vogliamo portare una giornata di gioia a Genova"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Roberto Mancini, a margine della conferenza stampa di Italia-Ucraina a Genova, è stato intercettato dai microfoni di RMC Sport: "È la prima volta al Ferraris in veste di CT e questo mi fa molto piacere. Il crollo del ponte Morandi mi ha lasciato un vuoto incredibile, i genovesi sono forti e lo hanno sempre dimostrato. Cosa può fare la Nazionale per la città? Qualcosa di concreto. la Federazione aiuterà i 9 ragazzi rimasti senza genitori. Inviteremo tutti gli sfollati a vedere la partita, al 43' la sfida si fermerà per ricordare le vittime. Vogliamo portare una giornata di gioia a tutta la città".