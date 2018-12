RMC SPORT - Mandorlini: "L'Inter non può sbagliare contro la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex giocatore dell'Inter ed ex allenatore anche di Genoa e Verona, a RMC Sport Live Show: "Inter-Juve? E' il derby d'Italia e ne ho giocati tanti nella mia carriera. Ricordo la vittoria 4-0 alla prima che giocavo a Milano. Me lo ricordo benissimo perché per un interista come me vincere 4-0 con la maglia nerazzurra era il massimo".

Il campionato è ancora aperto?

"E' ancora aperto tra virgolette perché il distacco è già importante. Per l'Inter sarà una da non sbagliare per non far scappare ulteriormente la Juventus".

Icardi contro Cristiano Ronaldo chi vince?

"CR7 è un vero e proprio campione. Pensavo fosse sulla via del tramonto e invece è una guida per tutta una Juventus diventata imbattibile. In area di rigore Icardi è fantastico, è un attaccante vero com'era Filippo Inzaghi. In area è completo mentre Cristiano Ronaldo è completo ed è il giocatore universale".

Sfida interessante anche tra le due difese?

"Quella dell'Inter è una difesa che va aiutata perché contro le big è andata in difficoltà. Deve essere aiutata da tutta la squadra altrimenti manifesta qualche limite".

Tonali può già ambire a una big?

"In Italia si tende a bruciare tutte le tappe e mi piacerebbe che non fosse così anche con lui. Mi sembra un ragazzo quadrato in tutti i sensi. Ha tutto per arrivare però in Italia abbiamo sempre fretta. Bisogna dargli il tempo di crescere e non vanno bruciati".

L'Hellas Verona troverà il passo giusto per puntare alla A?

"Come potenziale tecnico è di gran lunga superiore a tante altre. Ora non vive un momento esaltante ma è un campionato ancora lungo e c'è il tempo per potersi riprendere. Palermo? Mi auguro che abbia trovato un gruppo importante che possa riportare il Palermo nella categoria che gli compete".

Euro 2020, soddisfatto del sorteggio dell'Italia?

"Mi piace la prospettiva di Mancini di guardare già ad un obiettivo futuro. Mi auguro che il girone sia alla nostra portata"