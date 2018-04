RMC SPORT - Mandorlini: "L'Inter soffre la fisicità dell'Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex sia dell'Atalanta che dell'Inter, a RMC Sport Live Show ha parlato così durante il secondo tempo proprio della partita tra le sue due ex squadre: "L'Atalanta è una squadra fisica con cui è sempre difficile giocare. L'Inter va a sprazzi e soffre la pressione della squadra di Gasperini. E' una partita molto incerta e lo sarà fino alla fine. Spero comunque che l'Inter riesca a raggiungere la Champions League a fine stagione".

Domani due gare delicate, Milan-Napoli e Juventus-Sampdoria, chi rischia di più?

"Sono due partite difficili per entrambe le squadre coinvolte nella lotta scudetto. Il pericolo per la Juventus è che ha speso tantissimo Madrid e non è facile recuperare in pochi giorni. Per il Napoli è una gara altrettanto difficile perché il Milan è una squadra importante"

Lo sfogo di Buffon dopo l'eliminazione in Champions come lo giudica?

"I modi non sono stati delicati da parte sua. A parti invertite non so se lo avrebbero dato alla Juventus. L'episodio però c'è, quello è un rigore che si può dare. Capisco però che uscire così brucia molto. Detto questo la Juventus ha fatto una partita incredibile".

Cosa dire invece del campionato della Fiorentina?

"Sono bravissimi. Difficile trovare un aggettivo per quello che stanno facendo. Vorrei parlare di Simeone perché l'ho allenato al Genoa ma a Firenze i tifosi non erano così convinti. Simeone però è un ragazzo d'oro con tanta voglia, ci voleva solo pazienza. Questa Fiorentina è ancora guidata dal suo capitano Astori".