RMC SPORT - Mandorlini: "Per la panchina della Nazionale vorrei Ancelotti"

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex tecnico di Hellas e Genoa, Andrea Mandorlini, ha parlato a margine della Panchina d'oro di Coverciano, iniziando dal vincitore Allegri: "Pochissimi dubbi, grandi complimenti, se la merita per l'ennesima volta. Mi sarebbe piaciuto Gian Piero Gasperini per quello che sto facendo, ma Massimiliano se lo merita per quello che sta facendo".

Su Juventus-Real Madrid. "Se la può giocare, ha tutte le qualità. È chiaro che sia difficile, ma nemmeno dall'altra parte credo siano molto contenti e sicuri di passare. Ora ci sono tanti scontri diretti, bisogna essere anche fortunati per come si esce".

Su Spalletti. "Sicuramente l'ultima partita, quella che ci rimane negli occhi, è stata grande. Sarebbe bello fosse questa fino alla fine".

Sul Milan di Gattuso. "Bisogna riconoscere i meriti del tecnico, c'è questo derby che sarà una gara molto importante. Mi auguro una bella partita".

Sulla Nazionale. "Mi piacerebbe molto Ancelotti, ma anche Mancini e Conte. Ranieri? È uno dei candidati, per pedigree".

Su Simone Inzaghi. "Ha fatto un grandissimo lavoro, la Lazio è un'altra realtà importante, con un allenatore nuovo che s'è dimostrato adatto e bravo nel compito assegnato. Le votazioni sono andate così, merito per chi ha vinto".