RMC SPORT - Mandorlini: "Rabbia Cremonese. Inter di nuovo sulla Terra"

L'intervento di mister Andrea Mandorlini su RMC Sport:

Sul Palermo:

"Il Palermo è la squadra più attrezzata dal punto di vista tecnico. La B è difficile e lungo, è un campionato più equilibrato degli ultimi anni perchè ci sono meno squadre. Con la Cremonese a Palermo abbiamo fatto bene, peccato che ci hanno pareggiato all'ultimo".

Sull'esonero della Cremonese:

"C'è rabbia. Non so cosa non abbia funzionato, tante cose andavano bene, forse qualcuno non era d'accordo. Eravamo l'unica squadra imbattuta insieme alla Sampdoria in Italia, poi siamo stati fermi tre settimane e ci sta se perdi due partite in undici gare. Se ho avuto problemi con Rinaudo? È stata una decisione improvvisa, la accetto ma è difficile da commentare. Il calcio non finisce qua. Peccato perché c'era tutto per fare bene, dalla società alle strutture. Spero che chi arriva dopo di me finisca il lavoro, auguro il meglio ai miei ragazzi".

Sul format di B:

"Non ci ho mai pensato, pensavo sempre alla partita del fine settimana. Che siano 19, 20 o 22 squadre devi sempre fare punti e vincere le partite".

Chi è l'anti Juve, Inter o Napoli?

"L'Inter col Barcellona ha fatto una grande partita, ha dato segnali importanti. Poi è arrivato questo ko pesante a Bergamo e la squadra è tornata sulla Terra: non c'è stata proprio partita. Non so cosa siano i nerazzurri, quindi adesso credo che il Napoli sia più sereno, ha meno responsabilità rispetto all'Inter".

Sulla Panchina d'oro?

"Ho votato Allegri. Sta dimostrando tutto il suo valore, merita il premio perchè per guidare una squadra così forte bisogna essere all'altezza".