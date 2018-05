RMC SPORT - Manfredini: "Felicissimo per la Spal. Atalanta una conferma"

© foto di Federico De Luca

Thomas Manfredini, ex giocatore di Spal, Atalanta, Fiorentina e Udinese, a RMC Sport Live Show ha parlato delle stagioni delle sue ex squadre: “Sono felicissimo per la salvezza della Spal. Hanno fatto un mercato importante durante la stagione e questo campionato era stato programmato bene. Si sono salvati all’ultima giornata e forse è anche una soddisfazione doppia. La Spal si è meritata la salvezza anche se poteva arrivare prima proprio per gli acquisti che erano stati fatti”.

Che cosa significa per l’Atalanta andare in Europa League anche la prossima stagione?

“Significa consacrarsi in una realtà diversa e nuova per l’Atalanta. Quando giocavo io a Bergamo l’obiettivo era la salvezza. Sono stati bravi quest’anno a riconfermarsi che è sempre la cosa più difficile nel calcio”.

Se il Milan venisse escluso dall’Europa entrerebbe la Fiorentina. Che ne pensi della stagione dei viola?

“E’ stata una stagione difficile per tutto quello che è successo. La disgrazia di Astori ha fatto sì che il gruppo della Fiorentina trovasse dentro di sé un qualcosa in più che ha portato risultati inaspettati. Se veramente il Milan non dovesse andare in Europa League la Fiorentina, dopo un campionato così travagliato, centrerebbe un obiettivo davvero importante. Sarebbe l’apice di una stagione purtroppo incredibile”.

La politica dei giovani dell’Atalanta continua a dare frutti nonostante il passare degli anni…

“Ho vissuto sia Bergamo che Udine e queste piazze fanno dei giovani la loro forza. Quando vendono un prospetto interessante, come Caldara, vuol dire che già hanno in casa il sostituto. Queste società sanno programmare davvero molto bene il futuro. Mancini saprà sicuramente sostituire Caldara che è destinato alla Juventus”.

Per l’Udinese è stata un’annata molto travagliata. Non è da Udinese ciò che è accaduto?

“Il rovescio della medaglia che può avere una società come l’Udinese è proprio questo, cambiare tanto ed avere giocatori stranieri che si devono adattare al nostro calcio. E’ stato un anno di transizione a Udine e l’importante è stato raggiungere l’obiettivo della salvezza. Dal prossimo anno si ripartirà”.