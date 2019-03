RMC SPORT - Manfredini: "Lazio Champions possibile ma deve maturare"

© foto di Giacomo Morini

Christian Manfredini, ex giocatore tra le altre di Juventus, Lazio e Fiorentina, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Roma-Empoli: "Le prime tre posizioni erano ben salde fino a poche settimane fa. Ora tutto è cambiato anche se tra la seconda e la terza ci sono solo 6 punti. L'unica sicura del posto è la Juventus, il Napoli quasi poi le altre si giocano tutto".

La Lazio ha pareggiato a Firenze. A questo punto come vedi i biancocelesti?

"La Lazio era partita non benissimo ma nelle ultime gare ha ritrovato i suoi giocatori migliori. Hanno vinto un gran derby e anche a Firenze hanno giocato bene e creato tanto. La Lazio la vedo in corsa per la Champions League ma deve maturare ancora. Credo che alla società Lazio si debba fare un applauso per quanto fatto negli ultimi anni".

Roma, che pensi dell'esonero di Di Francesco e del futuro di Allegri?

"Per quanto riguarda la Juventus, dopo tanti anni di successi un allenatore deve cambiare aria. Dopo un certo tempo bisogna cambiare. Di Francesco è un'altra questione. I risultati fanno la differenza e lui ha pagato questo. Chi fa l'allenatore sa che è giusto che paghi lui perché è più facile cacciare un allenatore piuttosto che venti giocatori".

Che Juventus ti aspetti domani sera in Champions League?

"Per me la Juve ha ancora il 50% di possibilità di passare anche se sanno di dover fare una gara ben diversa dall'andata. Mi aspetto una gran bella partita con i giocatori della Juve che facciano il massimo a partire da Cristiano Ronaldo".

Hai giocato anche nel Chievo Verona, che pensi della squadra di Di Carlo?

"E' una società che mi ha dato tanto e sicuramente rimarrà sempre nel mio cuore. Il Chievo è una realtà ben definita del nostro calcio ma non è una grande realtà. Può capitare di retrocedere come è già successo. Questa è una stagione storta, partita male e ora sta perdendo praticamente sempre. Bisogna avere la forza di programmare per ripartire e risalire subito, ma il Chievo può farlo perché ha una società solida e ambiziosa. Pensiamo a finire decentemente questo campionato e poi si vedrà".