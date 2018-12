RMC SPORT - Manfredini: "Pellissier ha dato la scossa al Chievo"

Christian Manfredini, ex giocatore di ChievoVerona e Lazio, ha parlato a RMC Sport della situazione dei clivensi, alla ricerca di una vittoria per sperare nella salvezza: "Ho sempre detto che il Chievo deve fare di tutto per lottare fino alla fine. Ha pareggiato con due squadre importanti come Napoli e Lazio, quindi il campionato per loro è ancora aperto, anche se le possibilità di salvarsi sono poche. Ventura? Parlare quando non sei dentro è difficile, lui per me è un bravo allenatore e ha cercato di rimettersi in gioco. Pellissier ci è andato giù molto duro, ma essendo il capitano ha voluto dare una scossa all'ambiente. Il mercato di gennaio? Di Carlo parlerà con la società, qualcosa dovranno provare a cambiare. Servono giocatori pronti, il Chievo non ha tempo di aspettare".

