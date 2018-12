RMC SPORT - Manfredini: "Poche meglio dell'Atalanta, il preliminare incide"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per analizzare la stagione dell'Atalanta e la gara col Napoli, su RMC Sport nel corso del 'Live Show' è intervenuto l'ex difensore della Dea Thomas Manfredini:

L'avvio di campionato dell'Atalanta:

"È una grande realtà del nostro calcio, quest'anno ha avuto dei problemi perchè ha iniziato la stagione molto presto con il preliminare di Europa League. I giocatori hanno iniziato un mese prima degli altri, quindi ritengo normali dei cali fisici e mentali come per esempio è accaduto con l'Empoli domenica scorsa. Gasperini? Ha la capacità di mettere i giocatori dove rendono al meglio".

Un confronto Atalanta e Milan?

"Quando l'Atalanta sta bene fisicamente e mentalmente è inferiore a poche squadre, a livello di gioco solo la Juventus è migliore. La differenza la può fare la diversa pressione che c'è nelle due piazze, sono due club diversi: lo dice la storia. Il Milan deve vincere per forza, non ha altre soluzioni".

Se il Napoli non dovesse vincere con l'Atalanta, il campionato sarebbe chiuso?

"Se non dovesse vincere, il Napoli sarebbe in corsa solo per il secondo posto. Ma il campionato per me è chiuso da quest'estate, quando la Juve ha preso Ronaldo. I bianconeri possono perdere un paio di punti ogni tanto, ma non fanno mai lo stesso errore due volte".

Il Pallone d'oro a Modric...

"Ci può stare un riconoscimento a questo giocatore, che ha sempre fatto bene, rimanendo all'ombra di tante altre stelle. Ha fatto un grandissimo Mondiale, mi sembra giusto assegnare il premio a lui: se lo è meritato".