RMC SPORT - Mannini: "Quagliarella fa sempre la differenza"

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore anche della Sampdoria, Moreno Mannini, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport nel corso del primo tempo di Lazio-Sampdoria: "Quagliarella è un bene da preservare e sta confermando tutto il suo valore. La sua capacità è di non mostrare l'età che ha e sa mettersi a disposizione per la squadra. Tanto di cappello a lui e a quello che ha dimostrato in questi anni".

E' diventato più uomo d'area con il passare degli anni?

"Sa di essere importante per la Samp ed è il finalizzatore ideale di Giampaolo. Si mette a disposizione, va a cercarsi il pallone e porta avanti la Samp. Lui è l'uomo che fa la differenza nell'area di rigore avversaria".

Come valuta gli alti e bassi della Sampdoria in questa stagione?

"La Samp è una squadra molto giovane e tanti giocatori sono alle prime esperienza in A. Dopo una partenza molto positiva ci sono stati tanti elogi e questo può aver fatto calare un po' la concentrazione. Così hanno pagato prendendo tanti gol in poche partite. Allora Giampaolo ha fatto rimettere i piedi per terra a tutti e la Sampdoria ha ripreso il cammino giusto".

Come valuta la stagione di Andersen?

"Ha un ottimo margine di miglioramento, lui come altri ragazzi. La Sampdoria non ha campioni ma se tutti fanno quello che Giampaolo chiede è meno difficoltoso per tutti giocare. Non ci sono super giocatori ma tanti bravi calciatori".

Dell'Italia di Mancini cosa pensa?

"E' cambiato il gioco e ultimamente l'Italia sta dimostrando di poter giocar bene anche contro Nazionali superiori. Il gol arriverà perché l'Italia gioca bene e intanto si respira un'aria diversa con Mancini. I giocatori stessi hanno dimostrato di poter competere con tutti".