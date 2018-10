RMC SPORT - Maradona Jr.: "Napoli più convinto. Rosa valorizzata"

© foto di Enzo Calone

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Diego Armando Maradona jr. Il figlio del “Pibe De Oro” ha dato la sua impressione sulla sfida di domenica sera tra Napoli e Roma, focalizzando il proprio pensiero anche sull'andamento della truppa di Carlo Ancelotti in Champions League. Queste le sue parole:

Diego, Ancelotti sta dimostrando di saper gestire alla grande la rosa...

"Sicuramente rispetto a Sarri c'è stata una valorizzazione generale di tutta la rosa. Questa stabilità ed equilibrio, negli scorsi anni, sono mancati. Sono d'accordo con chi definisce Ancelotti come l'unico in grado di prendere il testimone di Maurizio Sarri: si percepisce una nuova mentalità, una convinzione diversa da parte della squadra".



A Parigi una grande prestazione sporcata da un gol subito nel finale...

"La prestazione di Parigi rappresenta indubbiamente una grande iniezione di fiducia: non è facile per nessun giocare alla pari contro il PSG, il Napoli a larghi tratti è stato addirittura largamente superiore all'avversario. Certo, il gol di Di Maria è stato a tutti gli effetti una mazzata, ma la maturità raggiunta dal Napoli può essere il mezzo adatto a superare anche episodi come questo".



Concentriamoci sull'avversario: la Roma di quest'anno è più forte di quella dello scorso anno?

"Non è semplice rispondere, facendo un confronto la squadra mi sembra simile a quella dello scorso anno. Nella passata stagione il gruppo forse era un po' più unito rispetto ad adesso. Alla Roma sta mancando moltissimo l'apporto di Diego Perotti, un giocatore straordinario capace di dare anche grande equilibrio".