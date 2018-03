RMC SPORT - Marchese (Ansa): "Ljajic fuori dai programmi di Mazzarri"

Dalla sala stampa del "Grande Torino", verso Cagliari-Torino.

Nell'immediato post della conferenza di Walter Mazzarri, in vista di Cagliari-Torino, il giornalista Domenico Marchese dell'Ansa ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico granata: "Il prepartita verso il Cagliari ha evidenziato alcuni aspetti che a Mazzarri probabilmente non vanno giù. L'allenatore granata ha invocato i fatti rispetto alle parole, chiedendo ai suoi di trovare sul campo quello che al Torino sta mancando settimana dopo settimana. Ovvero i punti e le vittorie, da cercare grazie all'attaccamento alla maglia, per i più romantici, o alla professionalità per i più pragmatici. Il Toro è reduce da quattro sconfitte consecutive contro avversari più o meno forti. Ed è impensabile che la squadra non torni a incamerare punti, come ha precisato lo stesso allenatore".

Pensando al futuro, Mazzarri ha chiesto ai suoi di dimostrare tutto nel presente, e nelle dieci partite che mancano da qui alla fine. "In questo momento della stagione trovo difficile giudicare oggettivamente e obiettivamente i calciatori del Torino. E mi riferisco al momento psicologico che la squadra sta vivendo. Credo che Mazzarri voglia ottenere delle risposte da alcuni giocatori che, probabilmente, hanno poco da dire. Si vede già chiaramente oggi quali siano i calciatori su cui vorrà puntare in futuro. E sui quali, invece, ripone meno fiducia. E mi viene in mente Ljajic".

Sul serbo punta meno? "Evidentemente, mentre su Belotti punta moltissimo, ed è normale che sia così. Il Gallo è il giocatore più rappresentativo, è il capitano del Toro ed è quello con più cifra tecnica e fisica tra tutti quelli della squadra".