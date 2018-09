RMC SPORT - Marcorè: "Allegri miglior allenatore possibile. Finalmente CR7"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’attore Neri Marcorè, tifoso bianconero, a margine di Juventus-Sassuolo: “Finalmente Ronaldo in gol serve per finire la tiritera sul fatto che non si sbloccasse, almeno abbiamo altri argomenti. Era ovvio che prima o poi arrivasse il gol, si è liberato di questo incantesimo, quindi sarà peggio per le altre squadre. Dybala si è mosso bene, lo vedo un po’ appesantito. La partita è stata equilibrata, c’è stato il gol nel finale che ha dato un po’ di verve negli ultimi minuti. C’è stato un po’ di nervosismo in campo, magari i giocatori hanno portato in campo cose che non c’entrano. Credo sarà squalificato, è stato un gesto brutto”.

Juventus da Champions. “Sono tifoso, osservatore, ma non mi permetto di fare l’allenatore che non è il mio mestiere. Abbiamo il miglior allenatore possibile, credo che meglio di lui non ci sia. Abbiamo fiducia in lui, poi il calcio ha una componente di imponderabilità. Ho avuto una delusione cocente quando avevo 16 anni con Amburgo-Juventus. Quest’anno magari tutti pensano che basti aggiungere Ronaldo, ma potrebbe non essere così. Speriamo passo dopo passo di arrivare fino alla fine”.