RMC SPORT - Mareggini: "Perin ha fatto la scelta giusta"

© foto di Federico De Luca

Gianmatteo Mareggini, ex portiere anche della Fiorentina, a RMC Sport Live Show ha parlato così a margine dell'inaugurazione del nuovo punto informazione della Fondazione Bacciotti: "Mi auguro che Perin possa diventare il portiere titolare della Juve perché io sto dalla parte dei portieri italiani. Ha tutto per fare qualsiasi cosa, dal carattere alle qualità tecniche. Juve scelta giusta? Non so dove sarebbe potuto andare ma tra le grandi squadre è difficile avere un posto fisso. Mattia ha scelto la Juve ma chi è che non andrebbe a Torino in questo momento. Per me Perin ha fatto la scelta giusta ad andare alla Juve".

Che pensi di Meret?

"E' un portiere straordinario. Già da anni sostengo che somiglia molto al giovane Buffon. Spero che possa essere finita la sfortuna di Meret che ha avuto tanti infortuni. Quando avrà continuità potrà garantire un livello alto in quel ruolo per i prossimi dieci anni".