RMC SPORT - Mareggini: "Sportiello valido e giovane. Cerofolini è il futuro"

© foto di Federico De Luca

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it su RMC Sport, per un commento tout-court su vari portieri, dal grande protagonista di giornata Buffon passando però anche per Sportiello e Donnarumma, avversari di domenica: "Sportiello è un bravissimo ragazzo, serio, che è venuto a Firenze con il piglio giusto e impegnandosi al massimo in allenamento e partite. Poi però si parla di soldi e personalmente non so dire se vale la cifra del riscatto. Ha avuto fasi in cui si è dimostrato un buon portiere e in altre meno, deve però decidere la società. Se lo acquista ha un portiere valido e giovane, ma se non lo riscatta significa che andrà a cercare un altro, magari in prestito. Cerofolini? E' il portiere della Nazionale Under 19, di grandi prospettive e sono sicuro che il suo bene sarebbe andare a giocare titolare in una squadra, ottima, di serie B. Se il club riesce a trovargli una squadra per farlo crescere e valorizzarlo potrà riportarlo dopo un anno pronto, se poi lo fanno restare come riserva lui resterà volentieri. Buffon? Il migliore dell'era moderna. Non ho mai pensato da giovane di ispirarmi ad un portiere, avevo come esempio Galli che era in prima squadra mentre ero alle giovanili. Ma la tecnica pura del portiere ce l'ha Buffon anche se non ha la Champions nel Palmares. E' stato un grande campione. Donnarumma erede? Bisogna scindere. SE non ci sarà più Buffon suoi eredi saranno alla pari Donnarumma e Perin, che non si somigliano. Donnarumma lo avvicino a Neuer semmai. Anche se ha sbagliato e fa degli errori dobbiamo capire che ha 18 anni, in Italia siamo ipercritici e ci mettiamo poco a mettere al patibolo i giocatori. Ma ce ne sono bravi in Italia, Meret anche se ora è infortunato e altri, basta farli giocare e dargli fiducia".