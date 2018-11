RMC SPORT - Marino: "Giusto puntare su Pjaca. Chiesa via in estate"

© foto di Federico De Luca

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è intervenuto in diretta a "Garrisca al Vento!", trasmissione in onda su RMC Sport curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it, parlando di temi di calciomercato. In ottica Fiorentina e non solo: ecco le sue dichiarazioni.

Su Fiorentina-Juventus: "Servirà una Fiorentina sopra le righe, quasi dei miracoli. Questo serve a chiunque affronti oggi la Juventus".

Sull'arrivo di Ronaldo in bianconero: "Ha aumentato l'autostima e la convinzione dei suoi compagni di squadra. Non è tanto l'apporto che dà lui ma più quanto è riuscito a far crescere i suoi compagni".

Un giudizio sulla scelta di Pjaca: "Pjaca ha qualità incredibili, però è a rischio dal punto di vista della continuità fisica. Non mi auguravo tutti questi problemi. Il giocatore però era da prendere: ha tutto per far bene. Poi se gli viene meno la continuità è chiaro che diventa difficile ma non posso fare appunti alla Fiorentina per averci creduto".

Sul mancato centravanti in estate: "Simeone è un giocatore su cui bisogna crederci. La Fiorentina ci ha investito e ha fatto vedere a sprazzi il suo valore in zona gol, e qualitativo. Prendere attaccanti di valore in Serie A significa spendere decine e decine di milioni. Se questi non ci sono poi chiaramente si va a puntare su scommesse. Non posso dare colpe a Corvino, bisogna vedere il budget. Avesse avuto 30-40 milioni da spendere avrebbe agito diversamente".

Sul futuro di Chiesa: "Sta crescendo in maniera esponenziale. Se continua così penso che l'estate prossima può essere quella dell'addio alla Fiorentina per fare un passaggio in un club superiore. Credo debba rimanere in Italia: è titolare nell'Italia e non penso abbia interesse ad andare all'estero, rischiando di perdere quel palcoscenico cui ambisce".

Sul possibile prezzo ad un suo addio: "Mi raccontavano che Sivori diceva di giocare al massimo le prime e le ultime partite di ogni campionato. Quello che si fa nelle prime sei-sette partite e nelle ultime fa un bel pezzo del prezzo di mercato. A marzo capiremo di più ma non credo che possa andarsene per meno di 50 milioni".

Su Inter e Napoli: "Vedo la Juve più veloce in fuga rispetto a loro che le danno la caccia. Non spenderei soldi a gennaio, mi sembra troppo largo il gap con la Juve, a meno che entrambe non vadano avanti in Champions. Lì penserei più a rinforzo per la coppa: l'Inter la vedo migliorabile a centrocampo, il Napoli invece potrebbe prendere un grande attaccante di quelli classici, non come i finti nove di oggi. Come Cavani? Sì, ma non credo lo cedano".

Su Ibrahimovic-Milan: "Visti gli infortuni va bene Ibrahimovic ma vista l'emergenza in difesa servirebbero almeno due difensori".