RMC SPORT - Marolda: “Napoli, bene Hamsik ma serviva metodista esperto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il collega Francesco Marolda - storica firma del quotidiano Il Mattino e del Corriere dello Sport - ha commentato le ultime vicende legate al Napoli di Carlo Ancelotti.

La gara con la Lazio ha permesso a Milik di confermarsi un grande attaccante. “Nella logica di Ancelotti - ha detto Marolda attraverso la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - c'è un centravanti fisico, d'area di rigore. Certamente non Mertens, che può fare il centravanti ma non è l'attaccante tipo che piace ad Ancelotti. Tuttavia ha realizzato 46 gol in due anni, può comunque tornare molto utile al Napoli come prima punta ma anche come trequartista oppure come seconda punta in un 4-2-3-1. Il belga sarà importante per il Napoli. Alle spalle di Milik serviva un'alternativa, c'era Inglese ma è andato via perché ha visto che Mertens rappresenta la prima alternativa al polacco”.

Hamsik è stato sostituito al 70', Diawara scalerà gerarchie oppure resta l'alternativa? “L'ex Bologna sarà utile certamente nel corso della stagione. Hamsik può fare il metodista, ha visione di gioco e tecnica così come piedi importanti. Ci sono movimenti che lo slovacco deve imparare, Ancelotti insisterà sullo slovacco ma ha anche Diawara a disposizione. Il Napoli, per crescere, avrebbe dovuto adottare una strategia diversa in sede di campagna acquisti. Ha preso un portiere a fine mercato (Ospina, ndr) e non è ancora certo che possa essere titolare già contro il Milan, tra l'altro sapeva da tempo che Jorginho sarebbe andato via. Quindi poteva essere preso un altro metodista vero, con una grande carriera in quella posizione”.