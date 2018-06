RMC SPORT - Marolda: “Napoli, Verdi colpo interessante. Mertens può salutare”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato da RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista del Corriere dello Sport Francesco Marolda ha parlato dell'imminente ingaggio di Simone Verdi da parte del club partenopeo.

Il Napoli ha messo le mani su Verdi. “Il club azzurro l'aveva già preso già a gennaio, è un calciatore che poteva far parte del progetto Sarri in questi ultimi sei mesi. È uno di quei calciatori bravi a giocare con entrambi i piedi, sa calciare le punizioni. Arriva a Napoli volentieri, è un acquisto davvero interessante”.

Verdi ha giocato con Insigne in occasione di Italia-Olanda. Al centro dell'attacco, nella prossima stagione, vedremo Milik o Mertens? “Ancelotti può puntare su Milik, dà fisico ed è bravo di testa. Può diventare importante. Mertens potrebbe vedere ridursi gli spazi con l'arrivo del nuovo tecnico, non mi meraviglierei se qualcuno lo portasse via utilizzando la clausola rescissoria presente nel contratto del belga”.