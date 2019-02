RMC SPORT - Marolda: "Ancelotti fa bene a non dare alibi al Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Francesco Marolda ha commentato il recente momento vissuto dal Napoli di Carlo Ancelotti. "Tecnico deluso dopo il pari contro il Torino? Puoi essere sfortunato su 2-3 tiri in porta, ma nelle ultime due gare il Napoli ha creato 18 occasioni senza segnare. Vuol dire che qualcosa non va nella mira o nella concentrazione, Ancelotti ha fatto bene a non dare alibi ai suoi ragazzi. Il mister chiede agli attaccanti di essere più determinati, questo dipende anche dall'allenamento. Era molto arrabbiato l'allenatore. E' ovvio perché, se c'era una chance di tenere in piedi il campionato, con la gara di ieri la Serie A s'è chiusa in favore della Juventus".

Scarsa affluenza al San Paolo, perché? "C'è un dibattito a Napoli su questa vicenda, non è una questione di prezzi perché il costo è basso. Il San Paolo è lo stesso della passata stagione, dunque non meno ospitale del passato. Il calcio italiano vede comunque l'allontanamento dei tifosi dallo stadio. Ora parliamo del Napoli, ma il discorso si può estendere anche ad altre piazze".

Difficile tenere il gruppo motivato in campionato? "Non sarà semplice, ma tenere l'Inter a debita distanza può essere un piccolo obiettivo. Il campionato deve servire per tenere alta l'attenzione in vista dell'Europa League, ultimo obiettivo per rendere la stagione del Napoli importante".

Il Napoli, dopo 24 turni di campionato, ha dieci punti in meno di un anno fa ed è il quarto attacco della Serie A. "Se non riesci a vincere gare come quelle contro la Fiorentina e il Torino, è evidente perdere lunghezze. Facendo riferimento a queste ultime due gare, sono quattro punti persi. E' ingeneroso fare un parallelo con la stagione passata, ovvero la terza di Sarri. C'era un meccanismo collaudato, certamente non era facile ripetere i 91 punti e superare la Juventus di CR7 che ha 'ammazzato' la corsa scudetto in Italia. Non credo sia giusto fare parallelismi col recente passato, questo Napoli può fare più della passata stagione. In campionato era secondo come ora, in Europa League può fare passi avanti rispetto a quello di Sarri. Il Napoli è tredici punti dietro la Juve, ma il bilancio può essere migliore di quello della passata stagione".

De Laurentiis ha annunciato una 'estate Ancelottiana', con almeno 2-3 cambi importanti. "Me ne aspetto anche qualcuno in più. Albiol avrà 34 anni, reduce da un problema al ginocchio. Va sostituito. Hysaj può salutare, come Mertens. Poi va risolto un problema tattico, ma questo spetta ad Ancelotti. Fabian può fare il regista? Può giocare basso? Oppure ancorarlo davanti la difesa gli priva di andare avanti, inserirsi e tentare la conclusione a rete".