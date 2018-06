RMC SPORT - Marolda: "Napoli, Jorginho out. Leno in, Sirigu alternativa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Marolda, storica firma del Corriere dello Sport, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli per analizzare le ultime vicende legate al club azzurro.

Callejon e Albiol faranno parte del progetto di Ancelotti? “Sono calciatori con la clausola rescissoria. La mancata telefonata del tecnico - ha detto Marolda durante la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - si può leggere in tanti modi, magari perché non faranno più parte del Napoli del futuro".

Il Napoli ha messo le mani su Verdi. “Il club azzurro l'aveva già preso già a gennaio, è un calciatore che poteva far parte del progetto Sarri in questi ultimi sei mesi. È uno di quei calciatori bravi a giocare con entrambi i piedi, sa calciare le punizioni. Arriva a Napoli volentieri, è un acquisto davvero interessante”.

Ieri ha giocato con Insigne in occasione di Italia-Olanda. Al centro dell'attacco, nella prossima stagione, vedremo Milik o Mertens? “Ancelotti può puntare su Milik, dà fisico ed è bravo di testa. Può diventare importante. Mertens potrebbe vedere ridursi gli spazi con l'arrivo del nuovo tecnico, non mi meraviglierei se qualcuno lo portasse via utilizzando la clausola rescissoria presente nel contratto del belga”.

Chi sarà il titolare tra Hamsik o Zielinski nella prossima stagione? “Il Napoli punta molto su Zielinski, credo anche Ancelotti. Il tecnico ha chiamato lo slovacco per chiedergli del futuro ma anche per avere una risposta a breve, Hamsik è tentato dalla Cina. Però è un uomo particolare, s'è stabilito a Napoli e ha resistito anche a offerte importanti in passato. Porrebbe anche restare, ma avrebbe una bella concorrenza. Hamsik è stato il più sostituto nella stagione appena conclusa, questo aspetto non lo ricorderà volentieri”.

Quando arriverà la decisione sul nuovo portiere? “E' una bella domanda, perché c'è il posto vuoto. E' andato via Reina, come Rafael mentre Sepe vuole andare via. Il Napoli deve rimediare al più presto, Rui Patricio era gradito a Sarri poiché aveva piedi da calciatore di movimento. Se dovessi scommettere qualcosa punterei sull'arrivo di Leno, la trattativa è avviata. L'opzione B credo possa essere rappresentata da Sirigu. Areola è molto gradito ad Ancelotti. Ora bisogna stringere per il portiere, è uno dei tasselli fondamentali della squadra del prossimo anno”.

Intanto Jorginho può finire al Manchester City, il nuovo tecnico punterà sul 4-3-3 oppure sul 4-2-3-1? “Ancelotti ha duttilità tattica, può passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 senza problemi. A centrocampo serve fare qualcosa, Jorginho andrà via. Ci sono pochi dubbi, è un buon calciatore ma il Napoli farà una plusvalenza incredibile. In mediana la squadra azzurra deve mettere muscoli, anche durante l'ultima stagione ha accusato un po' questo problemino”.