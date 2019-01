RMC SPORT - Marolda: "Napoli più accorto. Futuro parte da Fabian-Zielinski"

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, ha parlato durante A Tutto Napoli, trasmissione in onda sulle frequenze di RMC Sport. "Sirene cinesi per Hamsik? Lo slovacco aveva già avuto richieste dalla Cina, durante la scorsa estate. Tuttavia non era arrivata alcuna offerta al Napoli, ora avendo meno spazio ha il diritto di pensare a cambiare aria e firmare l'ultimo grande contratto da calciatore. Non è detto che accada, non è detto che il Napoli dopo l'addio di Rog voglia privarsi di un altro elemento da qui ai prossimi mesi. Domani dovrebbe esserci Hamsik dal 1' contro il Milan, serve ai meccanismi partenopei", le sue parole.

Il centrocampista del Napoli, nella prossima stagione, da chi ripartirà? "Si riparte da Fabian, vedremo se Rog troverà spazio in futuro. Ci sarà anche Zielinski, bravo tatticamente e utile ad arrivare anche al tiro da lontano. Lo spagnolo e il polacco sono importanti, poi servirà un incontrista qualora dovesse andare via Allan".

Ancelotti ha schierato un Napoli a trazione anteriore in campionato. "Domani sarà un Napoli più equilibrato, meno sbilanciato. La squadra azzurra ha avuto occasioni da rete, come il Milan. Quindi il Napoli dovrà prestare maggiore attenzione alla fase difensiva".

Rog andrà al Siviglia, potrà rientrare a Napoli e trovare spazio in futuro? "Ha talento, qualità, ma è anche tatticamente disordinato. In Italia la tattica ha grande valore, due tecnici bravissimi come Sarri e Ancelotti lo hanno messo un po' da parte. Forse anche il ragazzo deve chiedersi il motivo".

Giacomelli promosso a primo arbitro dopo essere stato al VAR sabato sera, sempre a San Siro durante Milan-Napoli. "E' una situazione divertente, ma credo che già sapesse di dover arbitrare questa gara. Gli è capitato il contatto Bakayoko-Insigne non visto, male per il Napoli ma era già stato designato per la partita di Coppa Italia. Speriamo non subisca in alcun modo l'errore commesso, deve essere sereno".