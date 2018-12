RMC SPORT - Marti Riverola: "De Zerbi somiglia molto a Guardiola"

© foto di Federico De Luca

Martí Riverola, ex giocatore anche di Barcellona e Bologna e oggi in forza all'UD Ibiza, a RMC Sport Live Show: "La Reggiana in estate è fallita, io potevo tornare al Trapani poi però ho deciso di rimanere in Spagna vicino a casa. Giocare a Ibiza è una realtà diversa ma il presidente è molto ambizioso e vogliamo far bene. Siamo una squadra molto ambiziosa".

Cosa ricordi della cantera del Barcellona?

"Tutti i ragazzi seppur giovani avevano una gran voglia di essere protagonisti e diventare giocatori veri. Abbiamo fatto una stagione magnifica quando c'ero io. Tutti quelli cresciuti nella cantera del Barcellona hanno gli stessi valori anche dal punto di vista calcistico. Sapevo che Thiago Alcantara sarebbe diventato un gran giocatore, in quella squadra c'era un altro giovane giocatore, era Mauro Icardi. Sono contento e sorpreso per quello che è stato il suo percorso e per quello che sta facendo".

Esordio in Champions momento più bello?

"Sicuramente sì. Per me è stato il momento più bello della mia carriera per tutto il percorso che ho fatto nelle giovanili del Barcellona".

Cosa vedi nel tuo futuro?

"Uno dei miei obiettivi è quello di conquistare una promozione in Italia dalla Serie C alla Serie B. Con De Zerbi, grandissimo allenatore, ci siamo andati vicini ma non ci siamo riusciti".

De Zerbi ha un profilo un po' da Barcellona?

"Io ho avuto Guardiola a Barcellona e De Zerbi somiglia tantissimo proprio a Pep. Lo sta dimostrando anche con il Sassuolo, ha idee molto chiare e attua un calcio molto propositivo. Sarei contento se un giorno arrivasse al Barcellona".

Come vive Borriello questa avventura?

"Ha avuto qualche problema fisico ma si sta adattando molto bene al calcio spagnolo. Piano piano sta entrando nella dinamica giusta".