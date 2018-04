RMC SPORT - Martorelli: "Inter, senza Champions è un fallimento"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, procuratore, a RMC Sport Live Show: "Non è mai successo che la Juventus avanti di sei punti perdesse lo scudetto. I bianconeri hanno un organico tale che non posso immaginare una Juventus senza scudetto alla fine del campionato. Contro la Sampdoria c'è stata una dimostrazione di forza incredibile".

Roma, Lazio e Inter per la lotta Champions League. Come vedi questa corsa?

"Vedo favorita la Roma anche perché all'ultima di campionato ci sarà Lazio-Inter. I nerazzurri sono in difficoltà e se non dovesse arrivare in Champions League sarebbe un fallimento perché la qualificazione alla competizione ti porta davvero tanti soldi".

Da agente di mercato che lavora soprattutto con i giovani, c'è un calciatore con un futuro importante davanti?

"Ho tanti anni di esperienza che a questa domanda non posso rispondere. Ho visto tanti ragazzi promettenti, con potenzialità enormi, che si sono smarriti. Il primo esempio che mi viene in mente è Bonazzoli, classe 1997 dell'Inter, grande promessa che però non riesce ad oggi ad essere titolare in Serie B. L'Atalanta ha tanti giocatori potenzialmente bravi, così come l'Inter o la Fiorentina ma per diventare calciatori importanti servono tante componenti".