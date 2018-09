RMC SPORT - Martorelli: "Napoli miglior anti Juve. Fiorentina rivelazione"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, procuratore, a RMC Sport Live Show è tornato sui tanti temi della Serie A: "Il Milan doveva dare continuità ai successi e invece con questo mezzo passo falso diventa difficile trovare continuità che è la chiave per arrivare in Champions League. Solo il Napoli sta tenendo il passo della Juve le altre faticano tutte. Il Milan non riesce a concretizzare tutto il volume di gioco che costruisce. Al Milan manca cinismo sotto porta e quando non chiudi le partite può succedere di non vincere, specie contro l'Atalanta che è una squadra forte".

Ti aspettavi un impatto diverso da Caldara?

"Ho grande stima di Gattuso e se lui ha ritenuto di non dover puntare su Caldara è perché probabilmente ancora non lo ritiene in grado di sviluppare le sue idee di gioco. Per me ancora non c'è un problema Caldara".

Il Napoli tra le big anti Juve è quella che si sta comportando meglio. Gli azzurri possono dare fastidio alla Juventus?

"Mi auguro che Ancelotti possa tener aperto il campionato a lungo. Sarebbe bruttissimo se la Juve facesse il vuoto dietro. Chi ama il calcio sa che se c'è competitività il campionato diventa molto più bello. Il Napoli ha avuto un inizio di stagione difficile ma potrà dare continuità al dualismo con la Juve. Tra una settimana ci sarà lo scontro diretto, vedremo cosa succederà".

Ancelotti sta cambiando tanto perché sta testando la squadra o è un suo modo di allenare?

"Carlo ha fugato ogni dubbio. E' arrivato in punta di piedi a Napoli, con grande umiltà, e sta cominciando a mettere del suo in questo Napoli. Insigne seconda punta è mossa che ha portato concretezza al gioco di Insigne. Non escludo che Ancelotti possa riservarci altre sorprese nelle prossime partite".

Domani sera Inter-Fiorentina. Che ne pensi anche del momento di Icardi?

"E' uno che ha sempre fatto tanti gol. A fine agosto avevo detto che la Fiorentina poteva essere la rivelazione del campionato. Ho visto i viola contro la Spal e sono certo che la Fiorentina si può togliere tante soddisfazioni. Certamente sarà dura per i viola contro l'Inter ma quella di Pioli è una squadra viva che gioca bene al calcio".

Udinese-Lazio, un campo ostico per Simone Inzaghi?

"Certamente perché l'Udinese sta dimostrando di essere una squadra molto valida. La Lazio ha perso alcuni giocatori come Anderson che adesso avrebbero fatto molto comodo. Ha delle qualità importanti la squadra di Inzaghi".