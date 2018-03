RMC SPORT - Martorelli: "Per la Juve più Cristante che Pellegrini"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, noto procuratore, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti aspetti e trattative di calciomercato: "La Fiorentina Primavera lunedì ha una partita importante contro la Juventus e speriamo di arrivare in finale e vincere questo torneo importantissimo. Quest'anno ci possono essere le premesse giuste per vincere il Torneo di Viareggio. La Fiorentina è una squadra molto competitiva con ragazzi interessantissimi".

Rimanendo sul Viareggio, Inter-Parma chi vedi favorito?

"Nonostante le numerose assenze l'Inter rimane favorita. Il Parma non è all'altezza dei nerazzurri. Dunque la finale potrebbe essere Fiorentina-Inter".

Gori della Fiorentina sta facendo molto bene, deve essere lanciato in prima squadra?

"La società ha tutto l'interesse a far vedere i giovani più bravi in prima squadra. Due ragazzi come Gori e Ranieri che già hanno partecipato al ritiro di Pioli possono da qui a fine campionato trovare spazio e la vetrina che meritano. Così si può dare l'opportunità a questi ragazzi di farsi vedere. Una società attenta come la Fiorentina darà spazio a questi giovani".

Juventus, oltre ad Emre Can puntano più Pellegrini o Cristante a centrocampo?

"Pellegrini può interessare ma io guarderei anche oltre, Cristante ha le caratteristiche da Juve, oltre alla qualità ha anche la fisicità adatta per i bianconeri. Secondo me dunque la Juve segue più Cristante di Pellegrini anche perché non bisogna dimenticarsi dei rapporti che ci sono tra Juventus e Atalanta. Su Emre Can dico che credevo fossero più vicini ad un accordo".

Questo è l'anno giusto per vincere lo scudetto per il Napoli?

"Difficile dirlo quando davanti hai una Juve così organizzata e forte. Io credo che il campionato del Napoli sia strepitoso anche ora che è dietro la Juve. Ciò che sta facendo Sarri è straordinario, il Napoli ha un organico molto al di sotto rispetto a quello della Juventus".