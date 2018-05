RMC SPORT - Materazzi: “Inter da troppo tempo senza Champions"

© foto di Federico De Luca

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter presente ieri a Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport in vista di Lazio-Inter.

L'Inter si gioca tutto contro la Lazio. “C'è in palio tantissimo, non lo scudetto come nel 2002 ma la Champions. L'Inter deve provare a entrare nella competizione, è doveroso puntarci soprattutto con quattro posti per la coppa”.

Cosa dice Spalletti in questi momenti? “L'Inter è da sette anni senza Champions, sono troppi. L'Inter merita di giocare questa competizione. L'allenatore deve provare a tenere l'ambiente tranquillo, anche se non si può sbagliare”.

Pesa il fattore campo? “C'è uno gemellaggio, può essere una fortuna. L'altra volta la spuntò la Lazio, ora spero che vinca l'Inter”.