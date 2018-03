RMC SPORT - Matthaus: "All'Inter ho trascorso quattro anni eccezionali"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il giorno della festa per i 110 anni dell'Inter. Ai microfoni di RMC Sport, l'ex Pallone d'Oro Lothar Matthaus ha parlato degli anni trascorsi in maglia nerazzurra: "Sono stati quattro anni eccezionali, abbiamo vinto lo Scudetto e la Coppa Uefa e ho vinto anche il Mondiale in Italia con la Nazionale tedesca. È stato un bel momento della mia carriera. Avevamo una grande squadra e grandi giocatori, ma non era semplice vincere perché c'erano 5-6 formazioni fortissime. Essere qui è bellissimo, essere nominato nella storia del club con questi grandi giocatori mi riempie d'orgoglio".

L'Inter può arrivare in Champions?

"Ci sono squadre con qualità e personalità, sarà una corsa aperta. I giocatori hanno bisogno di tempo: qui è tutto nuovo, una situazione difficile da gestire anche psicologicamente. I ragazzi giovani hanno bisogno di capire cosa significhi essere nell'Inter".

Un calciatore tedesco da consigliare?

"Goretzka, ma ha firmato con il Bayern, era a parametro zero. In Germania abbiamo grandissimi giocatori ma non vogliono andare in Italia, oggi i tempi sono cambiati e preferiscono andare in Spagna o Inghilterra. L'Inter ha bisogno di qualcuno che faccia la differenza".

Cosa pensi dell'Italia fuori dai Mondiali?

"Dispiace, come a tutti i tifosi. Un Mondiale senza Italia è come vino senza alcol".