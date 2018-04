RMC SPORT - McAllister: "Roma, non potevo crederci. Dzeko pericoloso"

Fonte: Dall'inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

L'ambasciatore del Liverpool, Gary McAllister, ha parlato dopo il sorteggio di Nyon, con i Reds opposti alla Roma. "Sarà molto difficile, tutte due le squadre praticano un calcio offensivo, per segnare tanti gol. Basta vedere il numero di quelli fatti durante la stagione. Non posso dire chi sia il favorito, tutte e due le squadre hanno possibilità di passare il turno. Le persone probabilmente pensano che la Roma abbia raggiunto uno dei più grandi traguardi, ma quando arrivi alle semifinali incominci a pensare di non essere tanto lontano dal vincere il torneo. Ho visto il Liverpool dominare l'Europa, la mia generazione ha vinto moltissimo. Dzeko ha speso del tempo in Inghilterra, lui è un pericolo. Le parole di Klopp? Ero allo stadio e stavo guardando i risultati, non potevo credere a quello che vedevo. Ma credo che nessuno potesse pensare che il Liverpool vincesse contro il City per 5-1 durante le due gare".