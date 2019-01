RMC SPORT - Me. Gabbiadini: "Mio fratello felice di essere tornato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Melania Gabbiadini, calciatrice e sorella di Manolo attaccante della Sampdoria, a RMC Sport Live Show ha parlato del ritorno in Italia di Manolo: In Inghilterra non c'erano più le possibilità di continuare e quindi è stato deciso di cambiare. Manolo è contento di essere tornato in Italia e alla Sampdoria perché a Genova è cresciuto tanto. E' contento della scelta e di conseguenza io. - conclude Gabbiadini - Aaveva bisogno di fare questa cosa. Manolo voleva fare un'esperienza all'estero ed è cresciuto sotto tanti aspetti".