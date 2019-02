RMC SPORT - Melli: "Gervinho sorprendente, poteva essere un bluff"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Melli, ex giocatore del Parma, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport: "Il Parma è una neopromossa ed è giusto che questo venga sempre tenuto presente. Credo che la squadra sta gestendo bene la stagione, il Parma sta facendo un ottimo campionato. L'obiettivo resta salvezza e una volta raggiunta ci si potrà togliere qualche soddisfazione in più. La salvezza mi sembra a portata di mano francamente".

C'è un uomo copertina di questo Parma?

"Credo che sia una squadra che calza a pennello le caratteristiche dell'allenatore. E' il suo terzo campionato alla guida del Parma ed è un tecnico concreto, pragmatico che vuole vedere una squadra solida. Questo Parma infatti per me è solido in ogni reparto e davanti ha i giocatori perfetti per lo stile di gioco di D'Aversa, ovvero Gervinho e Inglese. L'ex Roma è il miglior contropiedista del campionato e Inglese è bravissimo a tenere il pallone e a far salire la squadra".

Le operazioni di mercato hanno portato grandi risultati?

"Bruno Alves è un ragazzo di grande esperienza che ha giocato in squadre molto importanti. Non tutti lo si conosceva ed è stato un po' una sorpresa. E' un ragazzo intelligente che si è calato nel modo giusto in questa realtà".

La sconfitta della Juventus come la valuti?

"Una sconfitta da parte di chi non perde quasi mai fa sempre effetto. La verità è che la Juventus è superiore a tutti da anni soprattutto a livello di rosa. Sono convinto che per lo scudetto non ci sia già storia e può essere l'anno giusto anche per la Champions League".

Che pensi dell'Europa League per Napoli e Inter?

"Sono due squadre che hanno una grossa possibilità di salvare la stagione. Entrambe si possono giocare la coppa. Per me hanno la grande possibilità di portare a casa un trofeo".

Ti aspettavi l'arrivo di Ronaldo in Italia?

"Non lo avrei mai pensato. Quando cominciarono ad uscire le prime voci non riuscivo a crederci. Va dato merito alla Juventus perché hanno fatto un'operazione importante che dà valore al campionato italiano".

Un Gervinho così, di ritorno dalla Cina, te lo aspettavi?

"Quando ho letto del suo arrivo ho pensato che potesse essere sul viale del tramonto e invece ha dimostrato di avere ancora voglia e fame. E' ancora competitivo ad alti livelli e va dato merito al Parma perché hanno creduto in questo ragazzo. C'era il rischio bluff proprio perché arrivava da un campionato diverso come quello cinese".

Ti piacerebbe tornare in questo Parma?

"Io ho fatto 10 anni il dirigente nel Parma e ho avuto tante soddisfazioni. Non voglio guardare soltanto il mio ultimo anno che è stato disastroso e negativo sotto tutti i punti di vista. Per me è stata comunque un'esperienza positiva. Futuro? Il calcio mi piace e lo seguo. Se ci fosse la possibilità di avere un ruolo giusto perché no. Ora alleno i ragazzini e mi piace molto e quindi sto molto bene, se poi dovesse arrivare qualcosa di interessante lo ascolterei".