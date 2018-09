RMC SPORT - Merlo ricorda Galdiolo: "Che sfide con Bettega!"

© foto di Federico De Luca

Ospite di RMC Sport Claudio Merlo, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto per commentare la scomparsa di Giancarlo Galdiolo, difensore dei viola a cavallo fra gli anni '70 e '80: "Giancarlo era un ragazzo eccezionale, scherzoso, divertente. Era un ragazzo che si faceva amare nello spogliatoio. Tecnicamente non era un granché ma quando entrava in campo dava il 200%. Lo ricorderò sempre perché è stato un grande uomo, di una simpatia unica. Durante la malattia ho detto ai figli che non sarei andato a vederlo perché volevo ricordarlo come quando giocava. Il soprannome di Pappagone? Per il taglio di capelli che ricordava il personaggio interpretato da Eduardo De Filippo. Gli scontri in campo? Giancarlo non guardava in faccia nessuno: con Bettega ci sono sempre stati grandi battaglie. Un giocatore di oggi che ricorda Galdiolo? No, i calciatori come lui non esistono più. Oggi i difensori centrali sono più marcatori.