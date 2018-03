RMC SPORT - Micciché: "Felice e orgoglioso. Sento grande fiducia"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di www.imagephotoagency.it

Il neo presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine dell'assemblea: "Sono una persona normale che crede che lo sport sia una componente fondamentale della vita. Lo sport si guarda in ogni stagione, sono felicissimo e orgoglioso di potermi occupare di sport e soprattutto di calcio. Da soli non si può fare niente, con l'aiuto del Coni, della Federazione e del consiglio si riuscirà a creare delle condizioni normali utili per raggiungere gli obiettivi. Nei consigli di amministrazione raramente si vota perché si trovano gli accordi ragionando e parlando. Sono molto confidente, il primo impatto coi 20 presidenti è stato positivo. Io e il calcio? Qualcuno ha scritto che sono stato un buon mediano, mi viene da sorridere. Sono stato un dilettante, mi divertivo quando il pallone era pesante, quando pioveva e c'era fango. Poi ho giocato a tennis e ho nuotato. Sono siciliano, ma pure orgoglioso di essere italiano. Questo paese ha potenzialità straordinarie che si potranno realizzare col lavoro. Da ragazzo ero tifoso del Milan, il primo presidente che ricordo era Rizzoli. Sono un appassionato del calcio, in famiglia ognuno tifa per squadre diverse quindi il mio cuore batte in maniera variegata. L'operatività finanziaria del calcio? C'è uno statuto nuovo, le regole di comportamento della Lega sono scritte e dettate da questo statuto approvato. Non bisogna costruire niente di straordinario, le aziende vivono di quotidianità. Qua ci sono condizioni straordinarie, ma mi auguro di avere in breve tempo un cda con tutti gli organi collegati. Saremo 8-9-10 persone che lavoreranno insieme cercando di recepire quelli che sono gli interessi di tutti i partecipanti di questo mondo".