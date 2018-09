RMC SPORT - Micheletti: "Berlusconi-Monza? Atto d'affetto per la Brianza"

Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, ha parlato durante il "Live Show" del possibile acquisto del Monza da parte di Silvio Berlusconi: "Berlusconi e Galliani pensano al Monza come atto d'affetto, non credo che pensino di fare presidente e ds dopo tutto quello che hanno vinto. È un atto di affetto alla Brianza e a Monza del quale tutta Monza beneficerebbe non poco".