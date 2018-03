RMC SPORT - Micheletti: "Champions, se esce il derby chi vince va in finale"

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha commentato così i possibili sviluppi per le squadre italiane in Champions: "Per Juve e Roma il Real Madrid e il Barcellona sono le più preoccupanti da affrontare. Se ci dovesse essere un derby italiano chi passa va in finale. Nel doppio confronto tra italiane io metto sempre la Juve davanti a tutti, invece in un incontro che non sia un derby la squadra di Allegri in questo momento ha ridotto qualche distanza ma non può ancora dire di potersela giocare alla pari con tutte. Rispetto a City, Real e Barcellona ha una caratteristica che hanno solo le squadre italiane, è una squadra con gli attributi e riesce sempre a trovare qualcosa in più quando gli appuntamenti sono quelli che contano".

In basso il link per l'intervista integrale.