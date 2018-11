RMC SPORT - Micheletti: "Gattuso non sarà tranquillo fino a fine stagione"

Sulle frequenze di RMC Sport Network, Giorgio Micheletti ha analizzato il rendimento del Milan di Gennaro Gattuso: "Fino alla fine della stagione comunque Gattuso non sarà tranquillo. Non è l’uomo scelto da Leonardo e Maldini, non è la tipologia di allenatore che avrebbero scelto. Da sempre i nuovi mandano via i vecchi, qualunque cosa facciano. Gattuso dovrà convivere con questo pungolo fino alla fine, poi l’anno prossimo dipenderà da cosa fanno in quel momento Conte e Sousa. Io fossi un dirigente del Milan, non sposterei mai Gattuso fino a fine stagione. Al momento è nel posto dove dovrebbe essere. Dovrebbe essere più su? Di chi? Cosa gli si può rimproverare? Ha dovuto fare i conti con l’impreparazione fisica di Caldara, ma sta valorizzando tanti, vedi Musacchio".