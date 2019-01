RMC SPORT - Micheletti: "Godin portatore sano di esperienza e vittorie"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’opinionista Giorgio Micheletti: “Godin all’Inter gran colpo? Assolutamente sì, è un portatore sano di esperienza internazionale e vittorie. Porta garra, che all'interno di quest'Inter è carente. Questa operazione mi lascia supporre che uno tra De Vrij o più probabilmente Skriniar potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. Sono tre centrali di estremo peso. Se c'è qualcuno disposto a pagare l'ex Sampdoria 60 milioni, io da dirigente lo vendo subito. Godin, nell'immediato, vale due Skriniar, poi per il futuro ci si pensa".