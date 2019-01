L'opinionista Giorgio Micheletti, intervistato da RMC Sport durante il "Live Show", ha parlato anche del trasferimento di Gonzalo Higuain al Chelsea: "Se dovesse riuscire a fare qualcosa di più, molti potrebbero vedere diversamente la sua esperienza al Milan. Ogni cosa farà, sarà spunto di rilettura di ciò che è stato. La Premier va bene a lui in questo momento della carriera, non ha pressioni e ha un calcio più fisico. Al Chelsea il risultato è tutto. Credo che se non arriva almeno al 6 politico, il condottiero Sarri dovrà andare a cercare lo scudetto altrove".