RMC SPORT - Micheletti: "Il Milan può portare l'Arsenal ai supplementari"

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha commentato così i possibili sviluppi per le squadre italiane in Champions: "Per Juve e Roma il Real Madrid e il Barcellona sono le più preoccupanti da affrontare. Se ci dovesse essere un derby italiano chi passa va in finale. Nel doppio confronto tra italiane io metto sempre la Juve davanti a tutti, invece in un incontro che non sia un derby la squadra di Allegri in questo momento ha ridotto qualche distanza ma non può ancora dire di potersela giocare alla pari con tutte. Rispetto a City, Real e Barcellona ha una caratteristica che hanno solo le squadre italiane, è una squadra con gli attributi e riesce sempre a trovare qualcosa in più quando gli appuntamenti sono quelli che contano".

Per il Napoli il -4 è una batosta mentale?

"Io credo che il Napoli si sia battuto da solo con l'eccessiva dichiarazione di sconfitta dopo la battuta d'arresto contro la Roma. Ora come ora il +4 per la juve è tanta roba. La storia è fatta per essere cambiata ma va rispettata e ci dice che la Juve quando mette la targa davanti al naso di qualcuno poi difficilmente questo qualcuno mette la sua davanti a quella della Juve".

In Europa League quali sono le possibilità di Lazio e Milan di passare il turno?

"Visti i risultati dell'andata la logica dice molto più Lazio che non Milan, io però ho una strana sensazione. Credo che i rossoneri potrebbero arrivare ai supplementari, poi magari non passano ma il 2-0 possono farlo, soprattutto se determinati giocatori si danno un minimo di svegliata e mi riferisco sopratutto a Kalinic. Per la Lazio credo che la cosa sia un pochino più facile anche perché fortunatamente per i biancocelesti Immobile è tornato a segnare in tutti i modi, in tutte le maniere e a tutti i minuti".