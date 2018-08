RMC SPORT - Micheletti: "Inter delusione e Spalletti non ha alibi"

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così della prima giornata di Serie A: "Inter? Per me il risultato è tutto e ho sempre diffidato dei campionati vinti in agosto. Per me l'Inter ha fatto un mercato ottimo e la squadra è superiore alla passata stagione. Il problema è che l'Inter vista a Sassuolo è la stessa dell'anno scorso come atteggiamento. A Reggio Emilia non ho visto giocare l'Inter, non c'era un giocatore capace di ragionare. Perché Spalletti si incaponisce con il 4-2-3-1 che non è proponibile per questa stagione? Spalletti non ha alibi quest'anno. Delle prime quattro quella che ha sofferto di più è proprio l'Inter, squadra incapace di reagire".

Delle altre squadre chi ti ha impressionato di più?

"Ero e sono curioso di vedere il Milan. Mi ha stupito in positivo l'Atalanta con il 4-0 al Frosinone. Anche quest'anno stanno facendo cose buone. Sono altrettanto curioso di vedere in campo la Fiorentina, con la media età più bassa, e Lafont e Pjaca sono curioso di vederli in campo perché possono lasciare il timbro in questa stagione. Delusione senza dubbio l'Inter".

Come valuti la decisione di Marchisio?

"Io fossi stato una qualsiasi squadra italiana mi ci sarei buttato a pesce. Io lo avrei visto benissimo nel centrocampo della Fiorentina. Il giocatore ha capito che non rientrava più nei piani della Juventus e ha deciso di andarsene".