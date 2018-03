RMC SPORT - Micheletti: "Italia, scelta prossimo ct? Si sta perdendo tempo"

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha parlato così della Nazionale azzurra: "Definire nuova l'Italia che sta allestendo Di Biagio è complicato. Così come del resto è confuso sapere chi è il ct. Se facendo bene in queste due amichevoli Di Biagio resta il commissario tecnico della Nazionale, mi domando allora perché sottoporlo a questo esame. La Nazionale va incontro ad un periodo senza esami, quindi non c'è occasione migliore per fare una scelta a prescindere. Da novembre ad oggi, da quando la Svezia ci ha buttato fuori dal Mondiale, di tutto quello che si è detto che è stata la colpa dell'eliminazione nulla è stato fatto per cercare di correggerlo. Non ho visto una proposta per migliorare i settori giovanili, per limitare l'utilizzo degli stranieri. Una proposta, una strategia per far diventare più importante Coverciano. Siamo come sempre andati dietro all'onda del momento ma non c'è stato nessuno che abbia fatto mezzo passo verso mezza di quelle strade che erano state indicate come soluzioni. Abbiamo fatto una figuraccia e dimostrato per l'ennesima volta che il mondo del calcio viaggia sull'onda emozionale ma di concreto non c'è nulla"

Due dei nomi che si fanno come possibile prossimo ct sono quelli di Mancini e Ranieri

"Sono due nomi sui quali ci si può interrogare. Conoscendo come ragiona Costacurta credo che la scelta sarà più Mancini che non Ranieri, anche perché l'età in questo momento gioca un filo a favore del primo. Allora mi chiedo, perché non far lavorare Di Biagio su quello che vorrà fare Mancini? Stiamo perdendo inutilmente del tempo. Come al solito nel mondo del calcio la programmazione si conosce da un punto di vista lessicale ma non si applica. In questo momento noi stiamo dimostrando i grossissimi limiti manageriali che ha il nostro calcio a livello alto. Perché a livello di club una situazione come questa la Juventus, nome a caso, l'avrebbe già sfruttata a proprio favore. Avrebbe già previsto chi sarebbe stato il suo allenatore, giocando con mesi d'anticipo. Lo stesso avrebbe fatto la Roma e probabilmente stanno imparando a farlo anche Inter e Milan. Quando non è il vertice che comanda la base allora è un delirio".