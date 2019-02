RMC SPORT - Micheletti: "L'Inter sarà sempre più uguale alla Juventus"

"Chi troppo vuole nulla stringe". Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, ha riassunto così durante il 'Live Show' il caso Icardi, che da oggi non è più il capitano dell'Inter: "La società vuole che segua le regole: o porta qualcuno con i denari oppure si fa come dicono i dirigenti, anche se poi al giorno d'oggi avere o non avere la fascia da capitano è poco importante. Magari il mondo Inter era stufo di questo reuccio. Magari adesso lo spogliatoio mette tutte le ruggini da parte e si compatta, facendo un filotto di vittorie".

Sulla mossa della società nerazzurra:

"L'Inter sarà sempre più uguale alla Juventus, che piaccia o no ai tifosi. La società ha aspettato il momento giusto. Se Icardi avesse fatto 3 triplette consecutive, non sarebbe mai uscita fuori la notizia. Il club ora vuole che la piazza e i tifosi si mettano dalla propria parte. Non vorrei che lo scontro Spalletti-Marotta fosse studiato a tavolino, fosse una mossa strategica per far venire fuori il vero motivo della diatriba: Icardi".

Dal punto di vista del mercato cosa accadrà?

"È difficilissimo capire cosa succederà. Dietro a Icardi c'è Wanda che è imprevedibile".

Quante percentuali ha la Roma di passare in Champions?

"51%, perchè comunque ha un gol di vantaggio. Quella di ieri era un'altra Roma. Il rientro di De Rossi, sia nello spogliatoio che in campo, è stato fondamentale. Al ritorno bisognerà vedere quanto gruppo riusciranno a fare, quanto ci crederanno e quanta fortuna avrà la squadra".

Su Zaniolo:

"Sarà fondamentale in chiave Nazionale. Bisogna fare le scuse a Mancini, che l'ha convocato prima che esordisse con la Roma. Il suo sviluppo futuro dipende essenzialmente dalla testa. Roma è una piazza non facile per un giovane, ha tante distrazioni e un calore incredibile".

Inter, Napoli e Lazio: chi arriverà fino in fondo in Europa League?

"Il Napoli sicuro e probabilmente anche l'Inter, se metabolizzerà bene il caso Icardi. La Lazio ha l'avversario peggiore e le ultime prestazioni non sono state continue. La squadra di Inzaghi non è attrezzata per lottare sui 3 fronti, dovrà scegliere a un certo punto".