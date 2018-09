RMC SPORT - Micheletti: "Mancini affetto da ctite. Zaniolo avrà futuro"

Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, ha parlato durante il "Live Show" delle convocazioni del ct Mancini, della Nations League e del possibile ritorno nel calcio del duo Berlusconi-Galliani: "Ho la sensazione che anche Mancini abbia contratto la ctite, ovvero la malattia di tutti gli allenatori di club che siedono sulla panchina della Nazionale. Significa manifestare cose sacrosante quando sei ct e sconfessarle quando poi alleni un club. Lo hanno fatto Conte e Ventura in passato, ora lo fa Mancini con la storia dei giovani, quando è statisticamente provato però che coi giovani non vinci niente a meno che non siano crack come Messi".

Su Zaniolo: "Fa storia a sé. L'Inter ha sacrificato per ragioni di bilancio uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Può avere un futuro importante. Non credo che sia una risposta agli stage".

Su Berlusconi al Monza: "Berlusconi e Galliani pensano al Monza come atto d'affetto, non credo che pensino di fare presidente e ds dopo tutto quello che hanno vinto. È un atto di affetto alla Brianza e a Monza, del quale tutta Monza beneficerebbe non poco".

Sull'Italia in Nations League: "Non mettiamo pressioni o aspettative, vediamo partita per partita. Questa Nazionale è fatta da troppe persone che non si conoscono. Il lavoro di Mancini andrà giudicato strada facendo, serve prima trovare la quadra giusta. Comunque le altre Nazionali non mi sembrano certo avversarie irresistibili".

