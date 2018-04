RMC SPORT - Micheletti: "Milan scarico di testa, non solo fisicamente"

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha commentato così gli errori di Icardi nel derby contro il Milan: "Credo sia fisiologicamente normale per un bomber che ha una percentuale di realizzazione altissima. Su Icardi al posto di Sampaoli avrei fatto anche io le stesse scelte, perché Higuiain per la squadra è molto più utile di Icardi. Con lui sono consapevole di giocare sempre in 11 e quando è in serata anche in 12, mentre con Icardi spesso gioco in 10 e mezzo perché o gli faccio arrivare i palloni giusti, oppure per il resto non mi aiuta la squadra".

Milan fuori dalla corsa Champions?

"Se il Milan riesce a centrare l'Europa League secondo me Gattuso ha fatto tantissimo. In questo momento i rossoneri secondo me più che fisicamente sono in scarico psicologicamente. L'effetto di giocare sui nervi, di giocare il tutto per tutto, è un po' scemato perché alla lunga questo modo di vivere l'avvenimento agonistico finisce per logorare. Oltretutto è coinciso con il calo di forma di alcuni giocatori chiave, perché Cutrone ha iniziato a segnare un po' meno, Kalinic non segnerà mai neanche con le mani, André Silva ha fatto due gol ma sono troppo pochi. Suso non è più brillante come lo era un po' di tempo fa e Calhanoglu va a sprazzi. Quelli che stanno tenendo altissimo il rendimento sono soprattutto Calabria e Romagnoli, i due sempre in grande spolvero. Però sono i due dietro. In profondità in questo Milan non ci va più nessuno. Usando una metafora motoristica il cruscotto della macchina rossonera comincia ad avere la spia della riserva che lampeggia".

Come valuti le scelte di formazione di Di Francesco contro il Barcellona?

"Di Francesco ha dimostrato molta concretezza abbandonando sogni di spettacolarità di gioco e richiamandosi allo stringersi in gruppo e fare quadrato. Quello che non ha potuto fare la Juve ieri sera perché nella storia dei bianconeri è troppo più importante la Champions rispetto a tutto il resto. A differenza della Roma dove la performance dei giallorossi è più importante di qualunque ambito dove venga fatta".